برعاية ولي العهد.. وزير الطاقة يدشن مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية (فيديو)

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دشن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس (الخميس)، مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي تبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاواط بحضور أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجرت خلال حفل الافتتاح، مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، مع 5 تحالفاتٍ استثمارية مكونةٍ من 12 شركةً سعوديةً ودولية.

وقال وزير الطاقة في كلمة له، إن مشروعات تمكين قطاع الطاقة المتجددة، تمثل تطبيقاً عملياً، على أرض الواقع، لرؤية “المملكة 2030″، للمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، وتحوّل المملكة من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز والطاقة المتجددة، الأمر الذي يجعلها علامات فارقة في مسيرة قطاع الطاقة.

وأضاف أن المشروعات الجديدة تقع في المدينة المنورة، وسدير، والقريات، والشعيبة، وجدة، ورابغ، ورفحاء، إضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، ويبلغ إجمالي طاقتها، 3670 ميجاواط، وستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وأشار إلى أن بعض هذه المشروعات حقق أرقاماً قياسية عالمية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المُنتجة من الطاقة الشمسية في العالم. حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة 1.04 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.

وأكد أن أهمية مشروعات الطاقة المتجددة تكمن في أنها تمثل خطوات عملية باتجاه تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية لمستهدفات رؤية “المملكة 2030″، لمنظومة الطاقة ككل، وقطاع الكهرباء، على وجه الخصوص.

وبين أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة يمثّل جزءاً مهماً من السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م، وذلك بإزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تُستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن كل ذلك سيمكن المملكة من رفع كفاءة استهلاك الطاقة في إنتاج الكهرباء، وتأكيد وتعزيز مستوى التزامها البيئي، بخفض مستوى الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري.

وقال إن إكمال هذه المشروعات، وغيرها، وربطها بالشبكة الوطنية، سيسهم في تعزيز قدرات المملكة في إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني، ويعزز موثوقية الشبكة الكهربائية، ويدعم خطط المملكة الطموحة لأن تصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.

واختتم كلمته قائلاً: “نستطيع أن نقول للعالم نحن الأرخص والأكفأ والأقدر أن نكون وطنا للطاقة، وسيتبع ذلك مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في جميع أنحاء المملكة سيعلَن عنها قريبا”.

Source akhbaar24.argaam

