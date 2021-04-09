“التأمينات” توضح خطوات تعديل أجور العاملين السعوديين فوق الـ 50 عاما

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أمس الخميس خطوات رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عام وتقل رواتبهم عن 4000 ريال دون التقيد بنسبة الـ 10 % .

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يمكن اتباع الخطوات التالية بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال : – الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين . – الدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة . – إدخال الأجر الجديد دون التقيد بنسبة 10 % وبما لا يتجاوز 4000 ريال . – الضغط على أيقونة حفظ . Source slaati





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