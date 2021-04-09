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أقدم أحد الأشخاص، أمس الخميس، على قتـل كلب في أحد شوارع محافظة الداير بجازان، بعد أن أطلق عليه النار، وقام بتوثيق فعلته في مقطع فيديو، قبل أن ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت مصادر، أن الجهات الأمنية في جازان تمكنت من تحديد هوية مطلق النار على الكلب وتم القبض عليه، مشيرة إلى أنه مواطن، وأن الحادثة وقعت في أحد الشوارع الرئيسية بمحافظة الداير شرق المنطقة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لشخص يطلق النار على كلب في منطقة سكنية بجازان.. والشرطة تقبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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