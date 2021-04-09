وزير الطاقة: “لن أنساك يا سلمان ولن أنساك يا محمد” (فيديو)

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وجه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس (الخميس)، كلمات مؤثرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك خلال افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات جديدة، برعاية ولي العهد.

وقال وزير الطاقة في كلمته: “لن أنساك يا سلمان، ولن أنساك يا محمد، لأنكم مكنتموني ومكنتم هذا القطاع في أن نتشرف لأن نكون في هذا المكان”.

Source akhbaar24.argaam

