︎ :
.
وجه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس (الخميس)، كلمات مؤثرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك خلال افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات جديدة، برعاية ولي العهد.
وقال وزير الطاقة في كلمته: “لن أنساك يا سلمان، ولن أنساك يا محمد، لأنكم مكنتموني ومكنتم هذا القطاع في أن نتشرف لأن نكون في هذا المكان”.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة: “لن أنساك يا سلمان ولن أنساك يا محمد” (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.