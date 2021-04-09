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تمكّن رجال الجمارك السعودية، أمس (الخميس)، من إحباط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية كانت مخبأة داخل إرسالية مكونة من وحدات تكييف مركزي.
وأوضحت أنه تم ضبط 719 زجاجة مشروبات كحولية، عُثر عليها مخبأة بطريق احترافية في وحدة تكييف مركزي، كما تم ضبط 2 من المستقبلين بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وأظهر مقطع فيديو لحظة ضبط الإرسالية والوقوف على محتوياتها، حيث قام رجال الجمارك بفك وحدة التكييف المركزي وإخراج المضبوطات وتحريزها.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “الجمارك” تحبط تهريب المئات من زجاجات الخمور في وحدة تكييف مركزي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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