إذا كنت تعاني من القولون العصبي.. فإليك هذه النصائح الذهبية

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يُعد مرض القولون العصبي من أكثر الأمراض الشائعة التي تؤثر على الإنسان، وتسبب تقلصات وانتفاخًا في البطن، ويتم تصنيفه ضمن اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية.

ويرى الباحثون أن أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تخفيف أعراض القولون العصبي، هو تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي للشخص.

وتسبب العديد من المحفزات مثل تناول بعض الأطعمة والأدوية، والتوتر العاطفي وغيرها من الأسباب، مشاكل في القولون العصبي، لذلك يُنصح مريض القولون العصبي بإجراء بعض التغييرات في حياته والنظام الغذائي لتخفيف وتحسين أعراض القولون العصبي.

نصائح مهمة لمرضى القولون العصبي

الحرص على الإكثار من شرب السوائل، ويُنصح بشرب ما لا يقل عن 3 إلى 4 أكواب من الماء يوميًا.

الحرص على الإكثار من شرب السوائل، ويُنصح بشرب ما لا يقل عن 3 إلى 4 أكواب من الماء يوميًا.

تجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي تؤذي الجهاز الهضمي، مثل التي تحتوي على البهارات والتوابل، وتجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي تؤذي الجهاز الهضمي، مثل التي تحتوي على البهارات والتوابل، وتجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

ممارسة الرياضة بانتظام، حيث تخفف من الاكتئاب والتوتر وتحفز الانقباضات الطبيعية للأمعاء، والحصول على قسط كافٍ من الراحة،وتخفيف التوتر والتخلص من الضغوط النفسية.

الابتعاد عن شرب الكحول والإقلاع عن التدخين، وتجنب الأطعمة التي تزيد الغازات مثل “القرنبيط، الملفوف”.

الابتعاد عن شرب الكحول والإقلاع عن التدخين، وتجنب الأطعمة التي تزيد الغازات مثل “القرنبيط، الملفوف”.

تناول الطعام بانتظام وتجنب تأخير أو تفويت الوجبات لتنظيم وظيفة الأمعاء، واتباع نظام غذائي مناسب وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة.

تناول الطعام بانتظام وتجنب تأخير أو تفويت الوجبات لتنظيم وظيفة الأمعاء، واتباع نظام غذائي مناسب وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة.

مضغ الطعام جيدًا وأخذ الوقت الكافي للمساعدة في الهضم، واستشارة الطبيب في حال ظهور أعراض متوسطة إلى شديدة.

Source akhbaar24.argaam

