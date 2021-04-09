«الزكاة والدخل»: 4 مخالفات للتهرب الزكوي والضريبي

︎ :

.



بينّت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مخالفات التهرب الزكوي والضريبي للمنشآت التجارية وفقا لما ورد في لائحة جباية الزكاة.

وشاركت الزكاة والدخل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، صورة معلوماتية “إنفوجراف” مصحوبة بتغريدة جاء فيها “مخالفات التهرب الزكوي والضريبي في لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية.”

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أن مخالفات التهرب الزكوي والضريبي وفقًا لنظام لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية يتمثل في :

– عدم التسجيل في الهيئة في حال كان المكلف خاضعًا لجباية الزكاة

– تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات وستندات غير صحيحة بشكل معتمد

– إخفاء الدفاتر، السجلات، المستندات الخاصة بالمنشآة قبل بدء الهيئة بالفخص

– عدم سداد المبالغ المستحقة في المواعيد النظامية

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل من التهرب الزكوي والضريبي، موضحةً عقوبات المتهربين من أداء الزكاة والضرائب، فيما أقرت الهيئة مكافأة مالية تبدأ من 1000 ريال ويصل حدها الأقصى إلى مليون ريال للمبلغين عن المخالفات.

وبحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل، تصل عقوبة التهرب من ضريبة الدخل إلى 25% من فرق الضريبة الناتجة عن الغش. أما عقوبة التهرب من ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقالية فتصل إلى 3 أضعاف قيمة السلعة.

Source almnatiq

