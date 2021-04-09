موجة برد على المناطق الشمالية.. «الربيعان»: الحرارة تصل للصفر

الرياض - محمد عبدالله - أجواء معتدلة في الأسبوع الأول من رمضان..
توقع المهتم بشؤون المناخ، صالح الربيعان، تعرض المناطق الشمالية إلى موجة برد حلال الأيام المقبلة قد تصل فيها درجة الحرارة إلى الصفر.
وقال الربيعان (عبر تويتر): «سوف تتعرض المناطق الشمالية لموجة برد قليلة الحدوث في مثل هذا الوقت، حيث متوقع أن تصل الحرارة إلى الصفر، وذلك يوم الأحد المقبل».
وتابع الربيعان قائلًا: «ومع دخول رمضان، ستكون الأجواء معتدلة، تُعطّرُها قطرات المطر في الأسبوع الأول من رمضان».
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