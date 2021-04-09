موجة برد على المناطق الشمالية.. «الربيعان»: الحرارة تصل للصفر

توقع المهتم بشؤون المناخ، صالح الربيعان، تعرض المناطق الشمالية إلى موجة برد حلال الأيام المقبلة قد تصل فيها درجة الحرارة إلى الصفر.

وقال الربيعان (عبر تويتر): «سوف تتعرض المناطق الشمالية لموجة برد قليلة الحدوث في مثل هذا الوقت، حيث متوقع أن تصل الحرارة إلى الصفر، وذلك يوم الأحد المقبل».

وتابع الربيعان قائلًا: «ومع دخول رمضان، ستكون الأجواء معتدلة، تُعطّرُها قطرات المطر في الأسبوع الأول من رمضان».

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