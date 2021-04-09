سفير فرنسا بالسعودية ينشر صورة خاصة فوق «عنفة رياح» بدومة الجندل

نشر السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي، صورة له فوق عنفات الرياح المخصصة لتوليد الكهرباء في دومة الجندل بمنطقة الجوف.

وقال السفير الفرنسي (عبر حسابه على تويتر): «على ارتفاع 130م، من على قمة إحدى العنفات الريحية في دومة الجندل، في منطقة الجوف. مشهد خلاب يطلّ أكبر وأروع محطة طاقة الرياح في الشرق الأوسط».

وتابع السفير الفرنسي قائلا: «سعيد بحضور العرض الرسمي لمزرعة رياح دومة الجندل إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والسيد برونو بانساسون، وممثلي شركة مصدر.. شراكة ثلاثية الأطراف في خدمة الطاقة النظيفة»

اقرأ أيضًا:

وزير الطاقة يفتتح مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية

ماذا قال سفير فرنسا بالرياض عن «الإفطار العسيري»؟

