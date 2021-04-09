السعودية اليوم / رئيس جمهورية أذربيجان يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي



جدة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

التقى فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، في القصر الرئاسي في العاصمة باكو، أمس، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وهنأ الأمين العام الرئيس علييف على تحرير الأراضي الأذربيجانية، وذلك وفق القرارات الأممية والقرارات الوزارية لمنظمة التعاون الاسلامي ذات الصلة.

كما عقد الأمين العام اجتماعا مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، حضره أعضاء فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بالأراضي الأذربيجانية المحتلة.

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11:45ت م

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