

جدة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

أطلقت بلدية محافظة أضم أمس، مبادرة "امتثالك أمانة " التي تستهدف المنشـآت والأسواق بالمحافظة بمشاركة عدد من المتطوعين للحفاظ على ‫سلامة المجتمع ورفـع الوعي لدى العاملين ومرتادي المنشآت.

وتأتي المبادرة امتدادًا للشراكة المجتمعية بين البلدية والمتطوعين من أبناء المجتمع للتوعية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات والتدابير الموصى بها من الجهات المختصة التي تهدف لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع.

ووزعت المبادرة 500 ملصق توعوي على جميع منشآت المحافظة تشرح فيها الطرق السليمة والصحيحة لتطبيق الاجراءات الاحترازية على العاملين ومرتادي المنشآت، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كوفيد 19"، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة وضرورة التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات بالاتصال على مركز البلاغات 940 .

// انتهى //

11:40ت م

0029





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية أضم تطلق مبادرة "امتثالك أمانة" للتوعية بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.