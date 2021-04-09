السعودية اليوم / روسيا تسجل 9150 إصابة جديدة بكورونا و402 وفاة



موسكو 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 9150 إصابة جديدة بفيروس

وذكر مقر عمليات مكافة

// انتهى //

11:15ت م

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موسكو 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 9150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و402 وفاة.وذكر مقر عمليات مكافة فيروس كورونا المستجد في روسيا،أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4623984 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 102247 وفاة، مشيرًا إلى تعافي 9662 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 4248700 حالة.// انتهى //11:15ت م0027

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