السعودية اليوم / بلجيكا تسجّل 4485 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 4485 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية البلجيكية أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 913057 إصابة، و 23348 وفاة.

// انتهى //

10:08ت م

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بروكسل 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 4485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 47 وفاة.وذكرت السلطات الصحية البلجيكية أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 913057 إصابة، و 23348 وفاة.// انتهى //10:08ت م0022

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