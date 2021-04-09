برنامج نيوم لتطوير مهارات الأعمال يبدأ الأحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ نيوم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل برنامج تطوير مهارات الأعمال باللغة الإنجليزية الذي يعقد في جامعة فهد بن سلطان في تبوك.

أهداف برنامج نيوم

يذكر أن برنامج تطوير المهارات هو برنامج تدريبي مكثف ومتقدم لتطوير الاستخدامات التجارية والمخاطبات الرسمية باللغة الإنجليزية لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات المكتبية والإدارية في مدينة تبوك لمدة أسبوعين. متطلبات البرنامج: أن يكون المتقدم/ة سعودي/ة الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم/ة ٢٢ سنة فما فوق.

أن يكون المتقدم/ة حديث/ة التخرج من الجامعة أو حاصلًا/ة على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو أحد فروعها.

يفضل خبرة لا تقل عن سنتين في عمل ذي طبيعة مكتبية.

يجب أن يكون من أبناء المجتمع المحلي في تبوك أو نيوم ومقيمًا في مدينة تبوك.

إكمال عدد الساعات التدريبية المطلوبة لاجتياز البرنامج (40 ساعة) واجتياز الاختبارات.

اجتياز اختبار تحديد المستوى بداية البرنامج التدريبي. معلومات عن البرنامج:

يبدأ البرنامج يوم الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١، ويستمر لمدة أسبوعين.

مقر البرنامج التدريبي في جامعة فهد بن سلطان في تبوك.

سوف تكون الدراسة ٥ أيام بالأسبوع ولمدة ٤ ساعات يوميًا.

الدراسة سوف تكون حضورية.

سيتم اختبار المتدربين في اليوم الأول لتحديد مستواهم في اللغة الإنجليزية.

يشمل البرنامج كلا الجنسين.

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