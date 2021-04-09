تغريم رئيسة وزراء النرويج 2300 دولار بسبب خرقها الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

فرضت الشرطة في النرويج غرامة مالية على رئيسة الوزراء بعدما خالفت الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة النرويجية اليوم الجمعة إنها فرضت غرامة على رئيسة الوزراء إرنا سولبرج لعدم التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كوفيد -19 عند تنظيم تجمع عائلي للاحتفال بعيد ميلادها.

وقال رئيس الشرطة أولي سايفرود في مؤتمر صحفي إن الغرامة هي 20 ألف كرونة نرويجية.

حالات كورونا في النرويج

يذكر أن حالات كوفيد-19 في البلاد وصلت إلى قرابة 102 ألف حالة، تعافى منهم قرابة 89 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 684 حالة فقط.

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