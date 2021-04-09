المسند : رياح هابطة من قمم السحب الركامية تثير الغبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن ينشط الغبار على عدد من المناطق في المملكة مصحوبة بزخات من المطر.

مناطق الغبار اليوم

وقال المسند، قد تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من مناطق عسير والرياض وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، وقد تتشكل الرياح الهابطة من قمم السحب الركامية فتثير بعض الغبار.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شمال غرب وغرب المملكة فيما تتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلًا على شمال غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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