شكرا لمتابعة خبر عن حظر مزاولة عمليات شفط الدهون على استشاري الجلدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حظر مزالة عمليات شفط الدهون أو حقن الدهون على استشاري الجلدية .

وأكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن هذا النوع من العمليات يقتصر على استشاري جراحة التجميل المسجلين بالهيئة .

كما قررت الهيئة إلغاء مسمى جراحة الجلد التجميلية إلى طب الجلدية التجميلي ، وعدم السماح لأي استشاري جلدية بإجراء عمليات جراحية في العيادات أو غرف العمليات بالمخدر الكلي أو بالتهدئة .