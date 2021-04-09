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حظر مزاولة عمليات شفط الدهون على استشاري الجلدية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت الهيئة للتخصصات الصحية حظر مزالة عمليات شفط الدهون أو حقن الدهون على استشاري الجلدية .

وأكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن هذا النوع من العمليات يقتصر على استشاري جراحة التجميل المسجلين بالهيئة .

كما قررت الهيئة إلغاء مسمى جراحة الجلد التجميلية إلى طب الجلدية التجميلي ، وعدم السماح لأي استشاري جلدية بإجراء عمليات جراحية في العيادات أو غرف العمليات بالمخدر الكلي أو بالتهدئة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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