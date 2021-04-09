شكرا لمتابعة خبر عن السفير الفرنسي يلتقط صورة خاصة فوق «عنفة رياح» بدومة الجندل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

التقطت السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي، صورة له فوق عنفات الرياح المخصصة لتوليد الكهرباء في دومة الجندل بمنطقة الجوف.

وقال السفير الفرنسي : «على ارتفاع 130م، من على قمة إحدى العنفات الريحية في دومة الجندل، في منطقة الجوف. مشهد خلاب يطلّ أكبر وأروع محطة طاقة الرياح في الشرق الأوسط».

وأضاف السفير الفرنسي : «سعيد بحضور العرض الرسمي لمزرعة رياح دومة الجندل إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والسيد برونو بانساسون، وممثلي شركة مصدر.. شراكة ثلاثية الأطراف في خدمة الطاقة النظيفة»