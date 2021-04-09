شكرا لمتابعة خبر عن "المالية": صرف 31 مليار ريال أوامر دفع للقطاع الخاص في ثلاثة شهور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة إنهاء إجراءات صرف 31 مليار ريال بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من العام 2021م.

وأكدت وزارة المالية أن 233 مليون ريال أوامر دفع مستلمة للقطاع الخاص تحت إجراء الصرف ، مشيرة إلى أن أوامر الدفع غير المصروفة للقطاع الخاص لأكثر من 45 يوم تكون موقفة بموجب أحكام قضائية .

وأشارت وزارة المالية أنه تم إنهاء إجراءات صرف 186 مليار ريال بنسبة 99 % من إجمالي أوامر الدفع المستلمة للقطاع العام خلال نفس الفترة .