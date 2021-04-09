شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الجمارك: سنصل إلى مرحلة الفسح خلال ساعتين فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، بدر الربدي، أن الجمارك السعودية احتلت المرتبة الـ72 في مؤشر التجارة عبر الحدود

وقال متحدث الجمارك لقناة " العربية " قفزنا خلال عام واحد 72 مرتبة في مؤشر التجارة عبر الحدود، وسنصل إلى مرحلة الفسح خلال ساعتين فقط.

وأضاف : أنه من أولويتنا خدمة العميل وتسهيل تجربته مع الجمارك، حيث تم تخفيض المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير، حيث كنا نطلب 12 للاستيراد 9 للتصدير، والآن أصبحنا نطلب مستندين لكل منهما.

وأشار إلى أنه تم إتاحة التقديم المسبق للبيانات إلكترونيًا، وخدمة العملاء على مدار 24 ساعة.