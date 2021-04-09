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بالفيديو.. متحدث الجمارك: سنصل إلى مرحلة الفسح خلال ساعتين فقط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، بدر الربدي، أن الجمارك احتلت المرتبة الـ72 في مؤشر التجارة عبر الحدود

وقال متحدث الجمارك لقناة " العربية " قفزنا خلال عام واحد 72 مرتبة في مؤشر التجارة عبر الحدود، وسنصل إلى مرحلة الفسح خلال ساعتين فقط.

وأضاف : أنه من أولويتنا خدمة العميل وتسهيل تجربته مع الجمارك، حيث تم تخفيض المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير، حيث كنا نطلب 12 للاستيراد 9 للتصدير، والآن أصبحنا نطلب مستندين لكل منهما.

وأشار إلى أنه تم إتاحة التقديم المسبق للبيانات إلكترونيًا، وخدمة العملاء على مدار 24 ساعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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