وجبات خفيفة وصحية لتناولها أثناء العمل

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عندما تعمل خارج المنزل فإن من أسباب تراجع صحتك، الوجبات السريعة التي تلجأ إليها عندما تشعر بالجوع، كذلك فهي من أسباب زيادة وزنك.

وحتى لو فكرت بعدم تناول الطعام مطلقًا طوال ساعات العمل فإن هذا سيؤثر أيضًا على صحتك وعلى وزنك الذي تخفف منه، ما دمت لم تحفز جسدك على عملية الأيض وحرق الدهون، فما العمل؟

الحل في الوجبات الخفيفة والصحية لتناولها أثناء العمل وفي هذا التقرير نعرض لك بعضها.

في الصباح

تعد العصائر أفضل الوجبات الخفيفة في فترة الصباح، خاصة مع ضيق الوقت وعدم استطاعتك تحمل وجبات ثقيلة، وتساعدك العصائر على توازن ضغط الدم، وتمدك بالطاقة، لكن عليك الابتعاد عن العصائر المحلاة بالسكر الصناعي، والاكتفاء بسكر الفاكهة.

حقيبة المساعدة

يمكنك أن تجعل في حقيبتك دائمًا نوعًا من البسكويت الهش والصحي والذي لا يحتوي على كربوهيدرات كثيرة، أو ثمرة فاكهة تمدك بالطاقة كالتفاح، أو طبق سلطة خضار. أيضًا تكون المكسرات مهمة خاصة غير المحمصة والمملحة، كاللوز والكاجو، ويمكن أن تكون الخضراوات كالفلفل الحلو والجزر بديلًا عظيمًا عن وجبة بينية.

ظهرًا

عندما يحين موعد الغداء فإن الدجاج والخضراوات، وما يمكن تصنيعه من سلطات بالمزج بينهما، سيكون رائعًا لجسدك،لاحتواء عناصر وجبتك على البروتين والألياف الغذائية.

ويمكنك الاطمئنان فالسعرات الحرارية التي تحتوي عليها شريحة من الدجاج منخفضة جداً، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك لتعطيك الطاقة اللازمة لاستكمال مهام العمل، واحرص على أن تكون شريحة الدجاج مشوية أو مسلوقة لتكون وجبة صحية 100%.

التونة

تعد التونة طعامًا سهلًا وخفيفًا ومفيدًا يمكنك الاستفادة منه عند العمل، ويمكنك تحضيرها في شطائر ملفوفة (ساندوتشات)، أو تحضيرها بطريقة السلطة بخلطها ببعض الخضراوات والطحينة، أيضًا يمكن إضافة المكرونة المسلوقة خفيفة الملح إلى التونة مع إضافة الزيتون والذرة الصفراء المسلوقة.

البطاطا المشوية

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الألياف الغذائية إلى جانب هذا فهي ذات طعم مميز، يعطيك الشعور بالشبع، ويمكنك حشوها بالخضراوات أو سلطة الفواكه اللذيذة، لتنعم بالقيمة الغذائية لها، كما يمكنك تناولها هكذا مشوية أو بعد إضافة بعض التوابل لها.

الحساء (الشوربة)

بين الأطعمة التي يسهل تحضيرها منزليًا الحساء، ويمكن مضاعفة قيمته الغذائية بإضافة الخضراوات إليه، ومن أنواعه التي ننصح بها ليوم طويل من العمل الشاق، حساء العدس، وحساء الخضراوات (البطاطس والجزر وغيرهما)، وحساء الطماطم.

المكرونة والجبن

يمكنك سلق المكرونة في المساء، واختيار نوع جبن ملائم ومنخفض السعرات الحرارية مساءً، وفي اليوم التالي وعند الشعور بالجوع يمكن تسخين المكرونة والجبن في الميكروويف والحصول على وجبة خفيفة.

موز وزبدة فول سوداني

بشريحتي خبز أسمر ومحمص، وثمرتي موز وملعقتين من زبدة الفول السوداني، يمكنك صنع وجبة عظيمة الفوائد وبها قدر من السكريات لتعينك على العمل، وتحسن من قدرة الكبد.

Source akhbaar24.argaam

