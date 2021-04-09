حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

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نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على شمال غرب وغرب المملكة ويتوقع تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة ، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا على شمال غرب وغرب المملكة .





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