بالفيديو.. «الأمن العام» يستعرض آثار منع التجول العام الماضي.. ويؤكد: القرار ما زال بيدك

جدد الأمن العامّ التذكير بالعواقب الوخيمة التي خلفها منع التجوال خلال العام الماضي؛ جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر الأمن العامّ مقطع فيديو، تحت عنوان «ما زال القرار في يدك» استعرض خلاله صور الشوارع وهي خالية من المارة، وخلو البحر من مرتاديه والملاعب والعديد من مناطق المملكة.

وتعد هذه رسالة للمواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي كوفيد-19، وذلك تزامنًا مع تزايد مؤشر الحالات الجديدة المصابة داخل المملكة.