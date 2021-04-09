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بالفيديو.. «الأمن العام» يستعرض آثار منع التجول العام الماضي.. ويؤكد: القرار ما زال بيدك

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الرياض - محمد عبدالله - في رسالة للجميع بالالتزام باحترازات في ظل تزايد الإصابات

جدد الأمن العامّ التذكير بالعواقب الوخيمة التي خلفها منع التجوال خلال العام الماضي؛ جراء انتشار .

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر الأمن العامّ مقطع فيديو، تحت عنوان «ما زال القرار في يدك» استعرض خلاله صور الشوارع وهي خالية من المارة، وخلو البحر من مرتاديه والملاعب والعديد من مناطق المملكة.

وتعد هذه رسالة للمواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي كوفيد-19، وذلك تزامنًا مع تزايد مؤشر الحالات الجديدة المصابة داخل المملكة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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