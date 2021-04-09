السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا



برلين 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 25464 إصابة جديدة بفيروس

وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و956 ألفا و316 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 78 ألفًا و3 حالات، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ مليونين و647 ألفا و600 حالة.

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09:44ت م

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برلين 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 25464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 296 وفاة.وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و956 ألفا و316 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 78 ألفًا و3 حالات، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ مليونين و647 ألفا و600 حالة.// انتهى //09:44ت م0020

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