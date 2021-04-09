السعودية اليوم / الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا



بكين 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 90386 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى تعافي 5 حالات، ليصل إجمالي المتعافين إلى 85471 حالة.

// انتهى //

09:32ت م

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بكين 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 8 إصابات بعدوى محلية، فيما لم تسجّل أي حالة وفاة.وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 90386 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى تعافي 5 حالات، ليصل إجمالي المتعافين إلى 85471 حالة.// انتهى //09:32ت م0019

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