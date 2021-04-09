

سيئول 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية 671 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم أنها سجّلت 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1764، مشيرة إلى تماثل 426 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 98786 حالة.

// انتهى //

09:22ت م

0017



سيئول 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجّلت كوريا الجنوبية 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 108 آلاف و269 إصابة.وأفادت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم أنها سجّلت 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1764، مشيرة إلى تماثل 426 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 98786 حالة.// انتهى //09:22ت م0017

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 671 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.