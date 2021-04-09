السعودية اليوم / الهند تسجل 131968 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 131968 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 13.6 مليون، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 167642وفاة.

// انتهى //

08:51ت م

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نيودلهي 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 131968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة قياسية لليوم الثالث على التوالي، و780 وفاة.وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 13.6 مليون، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 167642وفاة.// انتهى //08:51ت م0015

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