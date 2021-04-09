شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. محتال يخدع مواطن ويبيع له سيارة بماكينة مسروقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو تعرض مواطن للاحتيال من قبل شخص آخر باع له سيارة، وكانت بعض أجزائها مسروقة.

وذكر صاحب المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، أنه اكتشف أن الماكينة مسروقة، لذلك سارع في إبلاغ الشرطة عن الأمر.

وأشار إلى أن الشرطة اتخذت بالفعل إجراءاتها، وقامت بإيقاف الخدمات للبائع، وإحالته للنيابة العامة، داعيا الآخرين للحذر من الممارسات الاحتيالية التي يمارسها البعض عن بيع السيارات.