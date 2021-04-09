التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان.

وقال التحالف، إن محاولة استهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، وفق العربية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، مساء أمس الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.