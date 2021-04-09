شكرا لمتابعة خبر عن وصول عدد مشاهير سناب شات المخالفين المحالين للداخلية إلى 20 شخصًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن قيام وزارة التجارة بإحالة 13 مخالفاً ومخالفة من مشاهير سناب شات لوزارة الداخلية؛ بسبب مخالفتهم للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا

وأوضحت التقارير، أنه ارتفع إجمالي عدد المحالين ليصل إلى 20 شخصاً؛ حيث رفعت الوزارة أسماء المشاهير الجدد الذين ضبطت مخالفاتهم إلى "الداخلية"، بعد قيامها برفع أسماء 7 مشاهير في وقت سابق، بحسب صحيفة "سبق" .

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة كانت قد أصدرت قراراً أمس الخميس، بمعاقبة 6 منشآت تجارية وإحالة 7 معلنين عبر "سناب شات" من بينهم 4 نساء و3 رجال إلى "الداخلية"، لمخالفتهم التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.