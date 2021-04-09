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وصول عدد مشاهير سناب شات المخالفين المحالين للداخلية إلى 20 شخصًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن قيام وزارة التجارة بإحالة 13 مخالفاً ومخالفة من مشاهير سناب شات لوزارة الداخلية؛ بسبب مخالفتهم للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس .

وأوضحت التقارير، أنه ارتفع إجمالي عدد المحالين ليصل إلى 20 شخصاً؛ حيث رفعت الوزارة أسماء المشاهير الجدد الذين ضبطت مخالفاتهم إلى "الداخلية"، بعد قيامها برفع أسماء 7 مشاهير في وقت سابق، بحسب صحيفة "سبق" .

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة كانت قد أصدرت قراراً أمس الخميس، بمعاقبة 6 منشآت تجارية وإحالة 7 معلنين عبر "سناب شات" من بينهم 4 نساء و3 رجال إلى "الداخلية"، لمخالفتهم التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

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