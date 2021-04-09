تجربتي مع منصة دم لايت للتصوير

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لعل من أكثر ما يحفظ المناسبات الخاصة والفريدة بالنسبة لنا في دماغنا هي الذكرى التي نُخلدها من خلال التصوير الفوتوغرافي ليس فقط للمناسبات بل لكل اللحظات المميزة ..

أكثر ما شدني في فريق دم لايت المبدع؛ الخبرات العالية والمتطلعة وطريقة التفكير في التخصصية، بالإضافة الى المعاملة الصادقة بكامل الشفافية والاحترام، وهذا ما جعلني لا أتردد في التواصل معهم وحجز المواعيد لتعهد تصوير كل مناسباتي الخاصة .

ومن خلال تجربتي مع هذه المنصة الرائعة لاحظت أن أكثر ما يميز دم لايت تصوير احترافي:

أن تجربة العميل هي أهم أولوية للمنصة لذلك تميزوا بـِ:

السرعة:

السرعة في تسليم التغطيات مع الحفاظ على مستوى الجودة .

السرعة في تسليم التغطيات مع الحفاظ على مستوى الجودة . الاحتراف:

باستخدام أحدث المعدّات والكادر المميز ذو الخبرة العالية في مجال التصوير .

باستخدام أحدث المعدّات والكادر المميز ذو الخبرة العالية في مجال التصوير . الالتزام:

أهم ما يميز المنصة هو الالتزام في المواعيد: الحضور والتسليم .

إذا تسألت يوماً ..

كيف تحصل على فيديو ترويجي احترافي؟

وكيف تحصل على تصوير فوتوغرافي لحفلات الزفاف؟

وماهي خدمات التصوير الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية؟

فمن منصة دم لايت إليك الأجوبة على كل هذه الأسئلة التي تدور في ذهنك..

كيف أحصل على فيديو ترويجي احترافي ؟

في هذا العصر أصبح تصوير فيديو جذاب ترويجي أمراً أساسياً في كل عمل تجاري ناجح، ولذلك فقد كان من أولويات منصة دم لايت الكثير من الاهتمام لهذا الأسلوب من التصوير وذلك من خلال توفير أحدث التقنيات المستخدمة، وأكثر المصورين احترافاً وخبرةً في هذا المجال، وذلك لأن الحصول على فيديو ترويجي ناجح لا يعتمد فقط على جودة المعدات، بل يجب على فريق العمل أن يفهم جيداً رؤية الهدف، تاريخ العلامة التجارية، أو الشركة التي يرغب بالترويج لها من اجل أن يعكس صورتها بطريقة مثالية .

” إنتاج دِم لايت؛ قسم صناعة الأفلام ” في شركة دم لايت يؤمنوا بأن هنالك قصة تستحق أن تروى في كل منتج وكل علامة تجارية ولابد لأي فيديو ترويجي ناجح أن يعكس هذه القصة ويسردها بأجمل صورة، ولذلك فإنهم يتبعوا هذه الخطوات الهامة أثناء عمل أي فيديو ترويجي :

يفضل أن تكون أول خطوة هي التواصل مع صاحب الشركة أو المنتج من أجل معرفة ما يرغب به، ومن أجل جمع التفاصيل وزيادة المعرفة بالمنتج أو العلامة التجارية. بعد ذلك تبدأ مرحلة العصف الذهني من أجل تقديم أفكار ومفاهيم مبتكرة كفيلة بأن تقدم المنتج أو الخدمة في أبهى صورة تعلق في ذاكرة المشاهد. مرحلة ما قبل التصوير: القيام بتجهيز قصة الفيديو، اختيار أماكن التصوير، تجهيز جميع المستلزمات الأخرى. وضع جدول زمني محدد يوضح مراحل تنفيذ وتسليم العمل ويتم مشاركته مع صاحب العمل. مرحلة التصوير: ينتقل فريق دم لايت محملين بالموهبة وجميع تقنيات التصوير الحديثة اللازمة لتصوير الفيديو للترويج.

ما هي خدمات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي في المملكة؟

توفر دم لايت مجموعة خدمات تصوير فوتوغرافي احترافية متكاملة في المملكة العربية السعودية لأكثر من ( عدد السنوات)، وبفضل هذه الخبرة الطويلة فقد تميزت المنصة في تقديم خدمات تصوير احترافي مميزة، والتي تفخر بأنها نالت استحسان العديد من العملاء الكرم امتدادًا من خدمات تصوير المنتجات والخدمات لعددٍ من أكبر الشركات .

كيف تحصل على تصوير فوتوغرافي لحفلات الزفاف؟

صور حفل زفافك ستظل تروي قصة هذا اليوم الاستثنائي لسنوات عديدة، لذلك فإنك يجب أن تحصل على خدمة تصوير فوتوغرافي استثنائية وليس فقط مجرد التقاط صور احترافية المظهر، بل يجب على المصور أن يُخلّد جميع اللحظات المميزة لهذا اليوم بطريقة معبرة تمكنك من العودة إليها لمشاهدتها ومشاركتها مع من تحب لسنوات عديدة .

ومن هذا المبدأ ينطلق دائمًا فريق دم لايت من المصورين المبدعين الأكثر احترافية في المجال لكي تُخلّد ذكريات ليلة العمر الساحرة على هيئة قصة متسلسلة الأحداث المنصة مع إضافة لمسة فنية فريدة من نوعها تلخص الأجواء الاستثنائية لكل احتفال ولأنه يجب توثيق اللحظات السعيدة فإن تقديم تصوير احترافي لحفلات الزفاف هو أكثر أساليب التصوير المحببة إلى قلوبنا، إنه بحق اليوم الأكثر أهمية في حياتك، لذلك يجب على المصور الاهتمام بتوثيق أدق التفاصيل وكل من حضر ليشاركك الفرح في هذا اليوم .

بدأت واستمرت دم لايت لتكون محطة واحدة لتوثيق المناسبات انطلاقاً من اللمسة الأولى، وانتهاءً بتنفيذها بشكل مثالي .

ما يضمن لعملاء تجارب لا تنسى وتحقيق أهدافهم وتجاوز توقعاتهم .

لذلك لا تترددوا في التواصل معهم وتحديد المواعيد الخاصة بكم .

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