السعودية اليوم / مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر أمس الخميس 789 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 208082 حالةً من ضمنهم 157889 حالة تم شفاؤها، و 12323 حالة وفاة.

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02:36ت م

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القاهرة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجلت مصر أمس الخميس 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 33 حالة.وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 208082 حالةً من ضمنهم 157889 حالة تم شفاؤها، و 12323 حالة وفاة.// انتهى //02:36ت م0010

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