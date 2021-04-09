السعودية اليوم / جامعة الطائف وشركة فايزر توقعان اتفاقية تعاون



الطائف 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

وقعت كلية الصيدلة بجامعة الطائف أمس الخميس، اتفاقية تعاون مع شركة فايزر

ووقع الاتفاقية مع الشركة عميد كلية الصيدلة الدكتور ماجد الربيعان، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعريف الطلاب وتطوير مهاراتهم المهنية لدخول سوق العمل ومجال صناعة الدواء، كذلك تنمية الجانب التثقيفي الدوائي.

و شملت الاتفاقية التعاون المستمر في مجالات البحوث المتعلقة بالأدوية وعلومها.

وفي ذات السياق حقق طلاب كلية الصيدلة بالجامعة نتائج متقدمة في اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الصيدلة.

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الطائف 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسوقعت كلية الصيدلة بجامعة الطائف أمس الخميس، اتفاقية تعاون مع شركة فايزر السعودية المتخصصة في صناعة الأدوية الطبية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيريووقع الاتفاقية مع الشركة عميد كلية الصيدلة الدكتور ماجد الربيعان، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعريف الطلاب وتطوير مهاراتهم المهنية لدخول سوق العمل ومجال صناعة الدواء، كذلك تنمية الجانب التثقيفي الدوائي.و شملت الاتفاقية التعاون المستمر في مجالات البحوث المتعلقة بالأدوية وعلومها.وفي ذات السياق حقق طلاب كلية الصيدلة بالجامعة نتائج متقدمة في اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الصيدلة.// انتهى //00:14ت م0004

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