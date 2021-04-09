السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تطيح بعشرة أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية



الرياض 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بـ (10) أشخاص، (5) مواطنين و(4) مقيمين من الجنسيات المصرية، والأردنية، واليمنية، ونازح، جميعهم في العقدين الثاني والرابع من العمر، مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية.

وأوضح الرائد الكريديس أنه ضبط بحوزتهم (1,190,805) ريالات نقدًا، و(155) جهاز نقاط بيع، ومجوهرات تزن (1047,8) جرام، و(4) أسلحة نارية من نوع رشاش، ومسدس، وجرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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