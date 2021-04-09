السعودية اليوم / تونس تسجل 1833 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس 1833 إصابة جديدة بفيروس

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 266827، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9136.

// انتهى //

23:58ت م

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تونس 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسسجلت تونس 1833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 49 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 266827، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9136.// انتهى //23:58ت م0319

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