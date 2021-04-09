السعودية اليوم / وزير الصحة يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمنطقة تبوك



تبوك 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

دشن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس, مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

واستمع الدكتور الربيعة إلى ‏شرح موجز عن المشروع من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, حيث يضم مركز الأورام عيادة خاصة لعلاج الأورام السرطانية ومختبر لعلم الأنسجة وعيادة للفحص، يعمل فيها نخبة من الأطباء الاستشاريين والكوادر الفنية والإدارية المتخصصة، فيما يضم مركز القلب أحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته ( 52 ) سرير تنويم وبعدد (۱۲) فعلياً, بالإضافة لعدد (۸) أسرة وحدة عناية قلبية مركزة ومعمل قسطرة للشرايين التاجية.

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23:44ت م

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