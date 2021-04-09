‏السعودية اليوم / سمو أمير الجوف ‏يستقبل سمو وزير الطاقة



سكاكا 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والوفد المرافق له، لتدشين مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وتفقد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات التي تهم وتخدم منطقة الجوف.

حضر الاستقبال عدد من المسؤولين.

// انتهى //

23:44ت م

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