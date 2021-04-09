السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 74,860 إصابة مؤكدة و 871 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 74,860 إصابة مؤكدة و 871 حالة وفاة نتيجة

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30,737,477، فيما بلغ عدد الوفيات 556,106.

// انتهى //

23:26ت م

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واشنطن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 74,860 إصابة مؤكدة و 871 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30,737,477، فيما بلغ عدد الوفيات 556,106.// انتهى //23:26ت م0308

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