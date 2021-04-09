

مدريد 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس

سجلت إسبانيا 9901 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3.336.637، فيما بلغت حصيلة الوفيات 76179.

// انتهى //

23:08ت م

0307



مدريد 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسسجلت إسبانيا 9901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 142 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3.336.637، فيما بلغت حصيلة الوفيات 76179.// انتهى //23:08ت م0307

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 9901 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.