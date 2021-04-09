شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يستعرض جهود المملكة في عدد من المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضياً بطلاب الكلية الحربية الأمريكية، للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض موجز عن جهود المملكة ومساهماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام، لاسيما جهودها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها الإنسانية، فيما تناول رؤية المملكة 2030 التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية.

وتحدث السفير المعلمي، عن تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، مستعرضاً إنجازات المملكة الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة.

كما أشار إلى مساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشاريعها التنموية والإنسانية لاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وتقديم مشاريع قوانين القرارات الأممية، أو دعم مشاريع القرارات المطروحة من قبل المنظمة أو الاعضاء، التي تصب في المصلحة الدولية الإنسانية.