شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع إصابات كورونا.. «آل الشيخ»: سارعوا بأخذ اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ضرورة الإسراع في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد، محذرا من التجمعات والمناسبات بعد بيان كورونا اليومي.

وقال "آل الشيخ" عبر تويتر: "تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.. أرجوكم.. نريد العودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت.. انتبهوا من التجمعات والمناسبات.. وسارعوا بأخذ اللقاح.. إلا إذا رغبتكم العيد بالنت وعلى التلفزيون".

يشار إلى أن المملكة سجلت أمس الخميس، 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس الماضي، فيما سجلت 9 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات نحو 396 ألف حالة، و6728 وفاة بالفيروس.