شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 3.8 مليون قرص أمفيتامين مخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية ، بالتعاون مع السلطات الماليزية كمية من أقراص الأمفيتامين بلغت «٣.٨٦٢.٢١٦» قرص أمفيتامين مخدر، كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألمنيوم خاصة بالأبواب.

وقال مدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات في رئاسة الشرطة الماليزية «بوكيت أمان» رازار الدين حسين، أمس، إن المخدرات تم ضبطها يوم الاثنين في الميناء الغربي، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات كونها متجهة إلى دولة أخرى.

وأكد أن نجاح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، والذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية، عندما رست الأحد الماضي في الميناء.

وأشادت السلطات الماليزية بالتعاون الدولي مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة في المساهمة في إحباط هذه العملية، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية.