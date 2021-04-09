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وزير الداخلية: واجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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الدمام - شريف احمد - ‏ أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على ضرورة استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال عبر تويتر: «الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19» من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كليا على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده». وتابع: «وواجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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