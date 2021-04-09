شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: واجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏ أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على ضرورة استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال عبر تويتر: «الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19» من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كليا على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده». وتابع: «وواجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه».