شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يدشن «الأولى» والدورة الرمضانية للإذاعة والتليفزيون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن وزير الإعلام المكلَّف د. ماجد القصبي، مساء أمس الأول، «المنصات الرقمية للمحتوى البرامجي والإذاعي الأولى» و«برامج دورة رمضان المقبل» لهيئة الإذاعة والتليفزيون، التي سيتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك على قنواتها التليفزيونية ومحطاتها الإذاعية، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمثقفين، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وأكد وزير الإعلام، خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن مسيرة النجاح تحتاج لجهد متواصل للوصول إلى ما يطمح له كل مواطن من هيئة الإذاعة والتليفزيون، وأن المحتوى الجيد يفرض نفسه، لا سيما أن الإعلام لديه رسالة مهمة تتطلب الالتزام والمسؤولية وفي نفس الوقت الإبداع والابتكار، لمواصلة بذل الجهود والسير بشكل متوازٍ مع مرحلة التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة في قطاعاتها كافة توافقًا مع رؤية 2030م.

كما ثمّن جهود منسوبي الهيئة في دورة يناير البرامجية، معربًا عن أمله أن تحقق دورة رمضان نجاحات أفضل وتميّزًا في المحتوى ورضا للجمهور.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون محمد الحارثي، أن الدورة الرمضانية تمت برمجتها لتلامس الاهتمامات والأذواق، مشيرًا إلى أن التنوع الذي تضمنته البرامج يهدف لإرضاء الشريحة الأكبر من المتابعين. وأشار إلى أن إطلاق منصة «الأولى» يهدف إلى الاستفادة من حجم البرامج على قنوات هيئة الإذاعة والتليفزيون والاستفادة أيضًا من الأرشيف الضخم الذي تمتلكه الهيئة، الذي يُعد واحدًا من أهم أصولها عن مسلسلات متميزة على «السعودية» في رمضان. وستعرض قناة السعودية 4 مسلسلات كوميدية، يأتي في مقدمتها مسلسل «باركود»، و«إسعاف» و«مالي شغل بالسوق».