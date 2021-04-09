شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمي بين زراعة الشرقية وجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، صباح أمس، وفدا طلابيا من جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، للتعرف على أنشطة وفعاليات المركز.

وبين مدير عام فرع الوزارة بالشرقية م. عامر المطيري، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون العلمي والتدريب التعاوني وتبادل الخبرات بين المركز والجامعة للاستفادة من إمكانيات المركز العلمية والعملية وبناء شراكة مجتمعية مع كافة الجهات بالمملكة وعلى الخصوص الجهات التعليمية والبحثية.

وأوضح مدير المركز م. وليد الشويرد، أن الزيارة شملت تعريف الطلاب على أقسام المركز والتي تشمل «الاستزراع المائي ومختبر صحة وسلامة الأسماك والدراسات البيولوجية والبيئة البحرية والإحصاء السمكي وخدمات الصيادين»، وكذلك أقسام المختبر والتي تشمل: مختبر البكتيريا وجودة الأغذية ومختبر الفيروسات ومختبر الطفيليات ومختبر الكيمياء ومختبر جودة المياه والتربة.

واستمع الطلاب لـ 3 محاضرات إثرائية من قبل الأخصائيين بالمركز عن «المصايد البحرية ومواسم الحظر» و«وسائل الصيد بالخليج العربي» والمحاضرة الثالثة عن «مشاريع الاستزراع المائي وتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي».