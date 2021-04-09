شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تحديات التنوع الحيوي بالخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أهمية ورش العمل التي تلقي الضوء على التنوع الحيوي والمحافظة عليه واستدامته، انسجامًا مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأشار، خلال ورشة عمل «أهمية التنوع الحيوي بالخليج العربي وأهم التحديات»، والتي عقدها افتراضيا، مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، بالتعاون مع مركز البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إلى أهمية إبراز جهود المملكة لحماية التنوع الحيوي.

وقدم أستاذ بيئة الحيوان المساعد ورئيس وحدة بيئة الخليج العربي في مركز البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية بجامعة الإمام عبدالرحمن نبذة عن التنوع الحيوي وأهميته لبيئة الخليج العربي مع عرض لأهم الأنواع المهددة بالانقراض وأهم الإجراءات المطلوبة للمحافظة عليها.

وتناولت أستاذ التقنية الحيوية البيئية المساعد بقسم الأحياء بالجامعة د. مريم الصوفي أهم التحديات المختلفة التي توجه التنوع الحيوي ببيئة الخليج العربي وكذلك الحلول المقترحة للمحافظة على البيئة وعلى التنوع الحيوي بها.

وتطرق أستاذ بيئة النبات المشارك في قسم الأحياء بالجامعة د.سامح أمين إسماعيل إلى تأثير العناصر الثقيلة السامة على البيئة وعلى التنوع الحيوي، كما تطرق لمصادر هذه العناصر وكيفية التغلب عليها.