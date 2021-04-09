شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 328 ساعة.. 400 ألف ريال قيمة أعمال التطوع بتصميم حي سمايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أمس الأول أعمال تحكيم مشروعات المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم حي سمايا لجميع الفئات الثلاث المشاركة بالمسابقة، التي تشمل: فئة الشركات والمكاتب الهندسية، وفرق العمل المتخصصين المستقلين، وفئة الجهات الأكاديمية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، واستمرت مرحلة التحكيم لمدة يومين، بمقر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، برئاسة رئيس اللجان وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي، وبإشراف نائب رئيس اللجان وكيلة شؤون التنمية المستدامة بعمادة خدمة المجتمع د. مي الجامع.

وخضعت المشروعات المشاركة في المسابقة للجنة ضمت 18 محكمًا ومحكمة من الأكاديميين والخبراء من كلية العمارة والتخطيط وكلية التصاميم والمكاتب الهندسية، وتأهل عدد من المشاريع في جميع الفئات للمرحلة النهائية.

خبرات علمية

وذكر رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، أن الجامعة حريصة على تقديم خبراتها العلمية من خلال المشاركات في العديد من المشاريع ومن بينها مسابقة تصميم حي سمايا، مؤكدًا أهمية مشاركة الجامعة في كل ما يتعلق بخدمة المجتمع.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة خالد القحطاني، أن إجمالي عدد الساعات التطوعية لكل المشاركين بلغ 328 ساعة تطوعية، وبذلك حققت المسابقة قيمة اقتصادية تطوعية تقارب 400 ألف ريال.

معايير التقييموأكد رئيس قسم العمارة الداخلية بكلية العمارة والتخطيط د. عادل بورقة، أن اللجنة التحكيمية تحرص على التأكد من استيفاء المشاريع المشاركة لمعايير التقييم، موضحًا أن لكل فرد من أفراد اللجنة الحق بوضع تقييمه الخاص للمشروع، وتتراوح درجات التقييم بين 15 إلى 10 درجات، متابعًا: من أهم المعايير معيار تطبيق حلول الاستدامة وجودة الحياة؛ لخلق بيئة مناسبة للسكن تراعي احتياجات الفرد والمجتمع من جميع النواحي، بالإضافة إلى معيار إبراز هوية المنطقة بطريقة معاصرة إذ لا بد أن يرتبط التصميم في الوقت ذاته بقيم وثقافة المجتمع السعودي، منوهّا إلى ضرورة تصميم نموذج ثلاثي الأبعاد لتوضيح المشروع بصورة شاملة.

تنوع المحكمينوأوضحت رئيسة قسم التصميم الداخلي بإحدى المكاتب الهندسية م. شهد الشدي، أنها قد شاركت في تحكيم العديد من المسابقات وتم اختيارها محكمة لمسابقة تصميم حي سمايا، لمراعاة التنوع بين المحكمين، من أكاديميين ومهندسين ممارسين للمهنة؛ حتى يكون التحكيم عادلا ومنصفا.

وأضافت إن هذه المبادرة رائعة كونها تعطي الفرصة للجميع بالمشاركة في أفكار تصميمية تخدم الأحياء السكنية وتعمل على تطويرها، وبالتالي ينعكس ذلك على إبراز هوية المنطقة الشرقية بصورة إيجابية.

18 محكما ومحكمة من الأكاديميين والخبراء

إبراز هوية المنطقة الشرقية بطريقة معاصرة