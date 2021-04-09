شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة الإنذار المبكر على الهواتف الجوالة بالشرقية.. الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداءً من غد السبت وحتى الإثنين القادم، في تمام الثانية ظهراً، الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، تعقبها التجربة السبت في منطقة الرياض، والأحد في منطقة مكة المكرمة، والإثنين في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية «الدمام، الخبر، الظهران، الأحساء، القطيف، حفر الباطن، الجبيل، الخفجي، رأس تنورة، بقيق، النعيرية، قرية العليا».

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين في تلك المناطق إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط، الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية «SMS»، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق.