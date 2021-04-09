شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 73 ورشة مخالفة بـ«خضرية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام، بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي، أمس، مجمع ورش مخالف في «خضرية الدمام» يضم 73 ورشة غير نظامية.

وتشمل متجاوزات الورش مخالفات معايير البناء والاشتراطات الخاصة بالورش الصناعية، إضافةً إلى مخالفة اشتراطات وسائل الأمن والسلامة.

يأتي ذلك تزامنًا، مع الجولات الميدانية، التي تنفذها البلدية لرفع البسطات المخالفة، وذلك ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل والافتراش العشوائي في الأسواق والمساجد.