شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. «ماراثون مشي» في يوم الصحة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل بالشراكة مع إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية فعالية «ماراثون المشي الصحي» للاحتفاء بيوم الصحة العالمي، ودعم أصحاب ذوي الإعاقة، بمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية بالجبيل، أبرزها: نادي الجبيل التطوعي، وفريق سيدات الصحة، وفريق هواة المشي، ونادي موظفي الهيئة الملكية التطوعي.

وبين قائد فريق هواة المشي بالجبيل عبدالرحمن الراشدي، أن الفريق يعمل ضمن مجموعات تطوعية في الجبيل الصناعية ويهدف إلى نشر ثقافة المشي بين أوساط وشرائح المجتمع بمختلف فئاته، والمشاركة في مثل هذا الحدث تعد مساهمة لرفع ثقافة الوعي الصحي وأهمية حمل الجميع رسالة هادفة، للمحافظة على البنية الجسدية والعقلية بحسب فوارق السن.

وأضاف «الراشدي» أن مشاركة الفريق تدعم العمل الجماعي التطوعي للحفاظ على الصحة، وتجسد معنى العطاء والإنتاجية وسلامة الفكر والجسد، مبينا أن هدف الفريق من المشاركة يصب في الاهتمام بالرياضة والعقل والروح في آن واحد.